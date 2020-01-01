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Mersin’de kablo hırsızları tutuklandı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 1.1.2020
Mersin’de kablo hırsızları tutuklandı
MERSİN'İN Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu hırsızlığı gerçekleşti. Yapılan ihbar şahısların yakalanması için çalışma başlatan Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma ve analizler neticesinde hırsızlık olayını organize eden 9 kişiyi belirledi. Belirlenen adreslere operasyon yapan Jandarma ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıslar hırsızlık olayını kendilerinin yaptıklarını ve çaldıkları kabloları hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler. Olay şüphelileri, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 9 kişiden 8'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Mersin’de kablo hırsızları tutuklandı
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