MTOSB’nin cazibesi artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin'in tarımı, turizmi, sanayisi, lojistiği ile her anlamda önemli bir kent olduğunu, bu nedenle MTOSB'nin cazibesinin de her geçen gün arttığını belirterek, bölgeye yapılan yatırımların artarak devam ettiğini söyledi. Tekli, "Biz Mersinli sanayiciler olarak önce ülkemiz, sonra kentimiz için üretiyoruz. Üretmeye devam edeceğiz" dedi. Mersin'de 3 tane faal OSB bulunduğunu bildiren Mersin Tarsus Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 6 bölgenin ise yapım aşamasında olduğunu söyledi. Tekli, birinci bölge 380, ikinci bölge 278, üçüncü bölge 98, yer seçimi yapılan 69 hektarlık dördüncü bölge ile toplam 825 hektar büyüklüğe ulaşacaklarının bilgisini verdi. Tekli, "3.OSB'nin altyapı inşaatları tamamlandı, üstyapı elektrik işleri ve trafo merkezi inşaatı işlerinin ise ihale edildi. 14 farklı sektörde faaliyet gösterilen MTOSB'de 19 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Genişleme alanları ile birlikte bu rakamın 30 bine çıkmasını hedefliyoruz" dedi. Mersin'in Türkiye'nin en büyük uluslararası limanına sahip olması nedeniyle kente ve MTOSB'ye yapılan yatırımların her geçen gün arttığını belirten Başkan Tekli, "Mersin limanından dolayı lojistikte, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleriyle ticarette, deniziyle turizmde, verimli topraklarıyla tarımda önemli bir kent. Mersin uluslararası limanı yatırımcılar için oldukça büyük bir avantaj. Lojistik maliyetlerinden tasarruf ederek uluslararası limanımızdan ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebiliyorlar. Bu nedenle bölgemize yapılan yatırımlar her yıl artarak devam etmektedir. 2009 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firma sayısı 123 iken 2019 yılında bu rakam 190'a yükseldi. Otoyol bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte bölgemizin cazibesi daha da artacaktır" dedi.