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Nakış ustası iğne iplikle “resim” yapıyor

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Nakış ustası iğne iplikle “resim” yapıyor
GAZİANTEP'TE yaşayan nakış ustası Sema Taşçı, çeşitli resimleri nakışla kumaş üstüne işleyerek geleneksel el sanatıyla farklı eserler ortaya koyuyor. Annesinden öğrendiği sanatı devam ettiren 46 yaşındaki Taşçı, nakışa ilgiyi arttırmak için yeni tasarımlar yapıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında 3 yıldır eğitmenlik yapan Taşçı, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza gibi ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra çok bilinen resimleri nakışa aktarıyor. Kumaş üzerine çizdiği desenleri rengarenk ipliklerle işleyen Taşçı, birbirinden farklı eserlere imza atıyor. Sema Taşçı, liseyi bitirdikten sonra sipariş üzerine nakış yapmaya başladığını söyledi. Nakışa ilginin azalması sonucu arayışlara girdiğini anlatan Taşçı, "Bu sanatı yeniden canlandırmak için farklılıklar düşünmeye başladım. Eski ilgiyi yeniden kazandırmak istiyorum" dedi. Yaptıkları çalışmalar sonucunda ünlü ressamların tablolarını nakışla işlemeye başladıklarını belirten Taşçı, "Nakışları daha modern hale getirerek, tablo olarak yapıyoruz. Bu kültürün ölmemesini, yeniden evlere girmesini amaçladık" diye konuştu.
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Nakış ustası iğne iplikle “resim” yapıyor
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