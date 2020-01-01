Niğde Valisi kurum müdürlerini uyardı

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Yılmaz Şimşek devlet kurumlarında son günlerde mesai saatlerine uymayan kurum amirleri ve müdürleri yaptığı denetimle uyardı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek bazı kurumlarda personellerin mesai saatlerine riayet edip etmediğini kontrol etmek amacıyla habersiz bir şekilde kurumlara giderek denetim yaptı. Mesai saati başlamadan kurumların önüne giden personel işe geç kalan personel ve kurum müdürlerini uyardı. Mesai denetimi konusunda 5 kurumu denetleyen Vali Şimşek, denetimleri farklı günlerde saat: 08:15'te denetleyeceği kurumun önüne giderek gerçekleştirdi. Kurum önünde personellerin girişini denetleyen Vali Şimşek, mesai saatine riayet eden personele iyi çalışmalar diledi, geç gelen personelleri ve iki kurum müdürünü ise uyardı.