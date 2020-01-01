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Öğrencilerden çifte başarı

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Öğrencilerden çifte başarı
İtalya'daki şampiyonada Mahmut Bozteke ve Nail Karadaş dereceye girerek gururlandırdı GAZIANTEP Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Mahmut Bozteke İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Para Taekwondo Şampiyonasında 61 kiloda Avrupa şampiyonu olurken, Nail Karadaş ise üçüncü olarak büyük başarı elde etti. Büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "İnşallah bu başarıları devamlılık arz edecek. Her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Onların başarısı aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi'nin, Gazi şehrimizin ve Türkiye'nin başarısı" dedi.
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Öğrencilerden çifte başarı
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