Öğrencilerden çifte başarı

BUGÜN NELER OLDU

İtalya'daki şampiyonada Mahmut Bozteke ve Nail Karadaşgururlandırdı GAZIANTEP Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Mahmut Bozteke İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Para Taekwondo ŞampiyonasındaBüyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "İnşallah bu başarıları devamlılık arz edecek. Her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Onların başarısı aynı zamandadedi.