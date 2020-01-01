Öğretim üyeleri öykü ve romanın gelişimini anlattı

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Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, "Tarihsel Süreç İçerisinde Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü ve Romanın Durumu ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme" isimli makale yazarak, Kıbrıs Türk edebiyatında romanın nicel ve nitel özelliklerini anlattı. Öğretim üyeleri Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut'un hazırladığı makale, Elazığ'da düzenli olarak yayınlanan kültür sanat dergisi "Bizim Külliye"de yayınlandı. Kıbrıs Türk edebiyatında, roman ve öykü türlerinin geçmişe oranla epeyce yol aldığı ifade edilen söz konusu çalışmada, millî romanların yanında barış, kardeşlik gibi evrensel temaların işlendiği romanların görüldüğü, gerçekçi, toplumcu gerçekçi, postmodern, fantastik, polisiye gibi romanlar yazıldığı belirtildi.