Sağanaktan zarar gören ailelere yardım

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki yağış nedeniyle Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su taşkınlarından mağdur olan hanelere toplam 4 milyon 109 bin lira nakit yardım yapıldığını, yatak, yastık, battaniye dağıtıldığını belirtti. Demirtaş yazılı açıklamasında, Adana'yı etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için il genelinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Yaşanan olumsuz durumlar ve sel baskınlarında, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerin iş birliği içinde tüm imkanlarını seferber ettiğini, vatandaşı yalnız bırakmadıklarını aktaran Demirtaş, oluşturulan kriz masasında kent genelinde ne tür çalışmalar yapılması gerektiğine ilgili yetkililerle karar verdiklerini belirtti. Sel felaketinin yaşandığı mahallelerde hayat normale dönene kadar çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti: "Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde su taşkınlarında hasar gördüğü tespit edilen her haneye bin ve üzeri olmak üzere toplam 4 milyon 109 bin lira nakdi yardım gerçekleştirildi. Su baskını olan her haneye verilmek üzere 2 bin 947 yatak, 10 bin yastık, 8 bin 841 battaniye dağıtılmış olup, çekyat ve halı dağıtımı da yapılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yağıştan zarar gören okullara toplam 1 milyon lira nakdi yardım gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan bu yardımla okullarımızın hasarı en kısa zamanda giderilecektir."Vali Demirtaş, bu yardımların yanı sıra belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından da yardımların gerçekleştirildiği ifade etti. AFAD tarafından hasar tespitlerinin tamamlanması sonucunda vatandaşlara yardımların yapılmaya devam edeceğini vurgulayan Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar gören tarım arazilerinin de tespit edildiğini ve suların çekilmesiyle nihai tespitlerin yapılacağını belirtti.