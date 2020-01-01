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Soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılar

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılar
MERSİN'DE büfe işleten Osman ve Ayşe Koç çifti, yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıtarak mama verdi. Akdeniz ilçesinde büfe işleten Koç çifti, yağmurda kötü durumda olduğunu gördükleri köpekler için işyerlerinin önüne karton serdi. Karton üzerine sığınan üç köpeği battaniyeyle ısıtan çift, köpeklere mama vererek bakımlarını yaptı. Büfe sahibi Osman Koç, köpeklere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Köpeklerin soğuktaki durumlarından etkilendiklerini dile getiren Koç, "Bu davranışımızı gören vatandaşlar da mama alıp bize yardımcı oluyor. Yağmurda sokak hayvanları korunmak istiyor. Biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Sokak hayvanları için daha duyarlı olmamız gerekir" dedi. Ayşe Koç ise köpeklerin soğukta kalmasına gönlünün razı olmadığını vurguladı. İnsanları duyarlı olmaya davet eden Koç, "Onlar şefkat ve sığınacak yer arıyor. Bu duruma duyarsız kalmamalıyız. Her esnaf bir yer açsa sokak hayvanlarımız sıkıntı çekmez." dedi. Vatandaş Şahin Özince ise esnafın bu davranışını takdirle karşıladığını belirtti.
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Soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılar
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