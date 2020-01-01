Taksimetre Grubu’ndan baba-kıza akülü sandalye

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde engelli baba- kıza Türkiye'nin her yerinde üyesi bulunan Taksimetre Grubu üyelerince akülü tekerlekli sandalye ve gıda yardımı yapıldı. Grup üyeleri ailenin evine giderek akülü tekerlekli sandalyeyi anne Fatma Kara'ya (42) teslim etti. Geçirdiği kaza sonucu felç kalarak yüzde 82 engelli raporu bulunan baba Kemal Kara (50) yatağa bağlı bir şekilde hayatını sürdürürken, bebeklikte geçirdiği beyin kanaması nedeniyle fiziksel ve zihinsel yüzde 98 engelli olan 16 yaşındaki Tuğçe Karada tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı.