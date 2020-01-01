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Televizyon patladı, yangın çıktı

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Televizyon patladı, yangın çıktı
ADANA'DA televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Can Yüzgeç, sabah kalkıp kahvaltı yapmak için hazırlığa başladı. Bu sırada oturma odasından patlama sesi geldi. Odaya gittiğinde yangın çıktığını gören Yüzgeç, annesi ve ninesini dışarı çıkardı. Komşuları bir taraftan yangın söndürme tüpü getirerek alevlere müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Bu arada Ahmet Can Yüzgeç, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Yangının televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıktığı tespit edildi.
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Televizyon patladı, yangın çıktı
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