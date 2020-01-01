Uludağ: Devletin sıcak elini hissettiriyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi sebebiyle Sarıçam Belediyesi bünyesinde Kriz Masası nezaretinde oluşturulan acil müdahale ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda şiddetli yağışlara karşı teyakkuz hali devam ediyor. Sel baskınlarının yaşandığı ilk günden bu yana 24 saat kesintisiz çalışmalarını sürdüren Sarıçam Belediyesi ekipleri, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen isteklere anında müdahale ederek mağdur olanlara devletin sıcak elini hissettiriyor. Başta Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ olmak üzere daire müdürleri ve tüm çalışanlar selden etkilenen ilçe halkına yardım için tüm imkanları seferber etti. Önceki günlerde olduğu gibi dün de geceyi dışarıda geçiren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, sokakları gezerek acil müdahale ekiplerini denetleyip, çalışmaları yerinde inceledi. Adana Valiliği, Sarıçam Kaymakamlığı, Büyükşehir ve ASKİ ile koordineli olarak çalışan Sarıçam Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için üstün gayret sarf ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren daire müdürleriyle birlikte mağdur vatandaşlara yardım dağıtan Başkan Bilal Uludağ, "Vatandaşlarımızın evlerine giderek gıda yardımında bulunduk. Acil ihtiyaçlarını sorarak, mağduriyetlerinin olup olmadığını yerinde tespit ettik. Sarıçamlılar rahat olsun ki, 24 saat vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.