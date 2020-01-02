112 Acil Komuta yeni yıla çalışarak girdi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta2020 yılının coşkuyla karşılandığı, kutlamaların sokaklara taşındığı anlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı çalışarak karşıladı. 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alan görevlileri alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yoğun çağrı alan ekipler, bunların sevk idaresini yaptı. Yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanlar, vatandaşlara sorunsuz hizmet etmenin mutluluğuyla 2017'ye çalışarak "merhaba" dedi. 112 Acil Komuta Merkezi'nde çağrı alıcı olarak çalışan Halil İbrahim Büyükses, yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık diledi.