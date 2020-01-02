Ada sokağı ortaokulu birinci

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü
'nün faaliyet
programında yer alan Okullar arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları
tamamlandı. Asım Savaş Spor Salonu
'nda yapılan müsabakalarda,
sporcuların mücadeleleri maçlara renk
kattı. Müsabakaların sonunda Ada Sokağı Ortaokulu Hentbol Takımı
Adana il birincisi
oldu. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan
Bahadır, "Oldukça güzel ve mücadelenin hiç bitmediği maçlar seyrettik. Bir takım sporu olan hentbolun gençler arasında bir birlik ve beraberlik duygusu geliştirdiğine inanıyorum"
dedi.