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Ada sokağı ortaokulu birinci

Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde mutlu sona ulaşan takım belli oldu

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Ada sokağı ortaokulu birinci
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Okullar arası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Asım Savaş Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda, sporcuların mücadeleleri maçlara renk kattı. Müsabakaların sonunda Ada Sokağı Ortaokulu Hentbol Takımı Adana il birincisi oldu. Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, "Oldukça güzel ve mücadelenin hiç bitmediği maçlar seyrettik. Bir takım sporu olan hentbolun gençler arasında bir birlik ve beraberlik duygusu geliştirdiğine inanıyorum" dedi.
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Ada sokağı ortaokulu birinci
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