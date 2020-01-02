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2019’u muhteşem bir görüntüyle uğurladı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Adana 2019’u muhteşem bir görüntüyle uğurladı
Adana'da bir haftadır devam eden şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından açan güneş, 31 Aralık'ta akşam üzeri Merkez Cami ve Seyhan Nehri manzarası ile adeta bir tablo görüntüsü oluşturdu. Kış güneşi ile içi ısınan Adanalılar, akşam üzeri Merkez Cami ve Seyhan Nehri'nde oluşan kartpostallık manzara karşısında adeta mest oldu. Merkez Cami ve Seyhan Nehri'ni adeta kızıla boyadı. Bir ressamın fırça darbeleri ile oluşturduğu tablodan farksız görüntü sergileyen gün batımı, izleyenlerin yüreğini ısıttı. Bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar, Adana'da sel felaketine yol açtı. Şehir 57 yıllık yağış rekoru kırarken, metrekareye 300 kilogram yağmur düştüğü bildirildi.
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Adana 2019’u muhteşem bir görüntüyle uğurladı
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