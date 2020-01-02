Akdeniz off-road yarışları nefes kesti

2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus
'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mersin
'in Tarsus ilçesinde yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli gerçekleşen ve 4 farklı kategoride 22 araç ve 44 sporcunun katıldığı 4X4 araçların yarışmalarını çok sayıda kişi izledi.
Kısa adı TORK olan Tarsus Off-Road Kulübü
'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Gazipaşa Bulvarı
'nın TEM otoyol bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da gerçekleştirildi. Pilotlar çamurun içerisinde marifetlerini sergiledi.