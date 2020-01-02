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Akdeniz off-road yarışları nefes kesti

Yağmur altında çok çekişmeli geçen, 4 farklı kategoride 22 araç ve 44 sporcunun katıldığı 4X4 araçların yarışını çok sayıda kişi izledi

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Akdeniz off-road yarışları nefes kesti
2019 Akdeniz Off-Road Kupası 5. ayak final yarışları, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yapıldı. Yağmur altında oldukça çekişmeli gerçekleşen ve 4 farklı kategoride 22 araç ve 44 sporcunun katıldığı 4X4 araçların yarışmalarını çok sayıda kişi izledi. Kısa adı TORK olan Tarsus Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Gazipaşa Bulvarı'nın TEM otoyol bağlantı noktasında bulunan Tork Arena'da gerçekleştirildi. Pilotlar çamurun içerisinde marifetlerini sergiledi.
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Akdeniz off-road yarışları nefes kesti
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