AOSB’DE “nostalji” yaşatan buluşma

BUGÜN NELER OLDU

AdanaHacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Bir aile tablosunun oluştuğu buluşmada, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından yapılan sunum izleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkartarak, nostalji yaşattı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerin 41 yıl önce doğru atılmış adımların, ekilen tohumların değerini gün geçtikçe daha iyi anladığını ve meyvelerini topladığını söyledi. Sütcü, "Doğru bir strateji yürüterek bölgemizin tarıma elverişli olmayan çevresi genişlemeye müsait bir alan seçilerek kurulmuş olması, bugün sıkıntısız bir şekilde genişleme olanağını bizlere sunuyor" dedi. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB'nin kuruluş yıllarında gazetelerde yer alan haberlerin kupürleri ile yaptığı sunumda, nereden nereye gelindiğine dikkat çekti. 1970'li yıllara ait anılar , izleyenleri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı. Akpınar, "Geçmişte görev yapan herkesi şükranla yad ederken, halen görevde bulunan yönetim kurulumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.