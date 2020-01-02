Başkan Yılmaz: 3 Ocak, Mersin’in ortak değeridir’

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BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 98'inci Yıldönümünde düzenleyecekleri 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinlikleri öncesi basın mensuplarıyla buluştu. 3 Ocak etkinliklerinin bu yıl da birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması amacıyla Milletvekilleri, AK Parti ve MHP Teşkilat Başkan ve Yöneticileri, İl ve İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, okul yöneticileri, din görevlileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, basın mensuplarıyla da görüş alışverişinde bulunarak 3 Ocak programı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi ve kutlamalara davet etti.