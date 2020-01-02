Doç. Dr. Ergün’ün stencil baskı sergisi bugün açılacak

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün'ün "Güzel" adlı kişisel stencil baskı resim sergisi bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Erdoğan Ergün'ün 20 eserinden oluşan "Güzel" adlı kişisel stencil baskı resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda saat 08.30'da açılacak.