Groseri 2020 yılını indirim ve hediyelerle kutluyor

roseri

BUGÜN NELER OLDU

15 yıldır aynı heyecan ve büyük ilgiyle devam eden sürpriz yılbaşı kampanyasında, 1.500 müşterisinin evleri çalışan eşliğinde ziyaret edildi. Yılbaşına özgü tasarlanan; şık bir çanta içerisinde, içeriği zengin sürpriz yılbaşı paketi hediye edilerek, yeni yıl kutlamasında bulunuldu. Groserimarket ınstagram hesabı üzerinden düzenlenen çekilişte; değerlendirilen talepler sonucunda, belirtilen basamakları eksiksiz uygulayan ilk 30 müşteri sürpriz yılbaşı paketi kazandı. Groseri müşterileri, Aralık ayı boyunca yılbaşı konsept ürünleri ve yılbaşına özel et-hindi, meyve-sebze, çerez ve meze çeşitlerindeki büyük indirim fırsatlarından yararlandılar.