Gündoğdu’dan Başkan Ay’a hayırlı olsun ziyareti

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Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ile Yönetim Kurulu Üyesi Lale Gündoğdu Öz ile AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet Ay'ın başkan olmasına sevindiklerini ve vakıf olarak yanlarında olduklarını belirten Gündoğdu, "Başkanımın liderliğinde şehrimizdeki birlik beraberlik ruhunu daha da canlandıracağına yürekten inanıyor görevinde üstün başarılar temenni ediyorum" dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise "Gündoğdu okulları Adana'mızda marka bir okul, eğitim alanında da yaptıklarını biz yakinen takip ediyoruz, yaptığı çalışmaları da takdirle izliyoruz. Adana'ya eğitim anlamında ki katkılarından son derece memnunuz. AK Parti İl Teşkilatı olarak da eğitim anlamında her zaman Gündoğdu okullarına destek olacağız" diye konuştu. Ziyaret sonunda Dr. Gökhan Gündoğdu, İl Başkanı Mehmet Ay'a, Türk sanatçı İrfan Yavru'nun bir eserini hediye etti.