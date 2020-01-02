Hatay bu sene süper olacak!

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi'un 6 puan önünde lider bitiren, devre arasını iyi değerlendirmek istiyor.Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Toysal, ikinci yarı öncesi umutlu konuştu.Toysal,ifadelerinikullandı.Takıma maksimum 2 veya 3 futbolcu katmayı düşündüklerini aktaranikinci yarı zor maçlar oynayacaklarını ve bunun için takım yapısına uygun oyuncuları bünyelerine katacaklarını belirtti. Teknik adam olarak, açık futbol ve seyir zevki yüksek bir oyun oynatan biri olduğunu anlatan Toysal,dedi.