Hatay bu sene süper olacak!

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FF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un 6 puan önünde lider bitiren Hatayspor
, devre arasını iyi değerlendirmek istiyor. Teknik direktör Bayram Toysal, şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini kaydeden Toysal, ikinci yarı öncesi umutlu konuştu.
YÖNETİM İLE GÖRÜŞECEK
Toysal, "Sonuçta hedefe giden bir takımız. Bu hedef doğrultusunda devre arasında hata yapmak istemiyoruz. İllaki oyuncu katılımı olacaktır, şartların el vermesi lazım. Bölgesel olarak tabii ki tercihlerimiz olacak ama bu yapının içine uygun oyuncuları dahil etmeyi düşünüyoruz. Çok fazla karıştırmak istemiyoruz açıkçası. Buna yönetim kurulu ile oturup karar vereceğiz"
ifadelerini
kullandı.
KARAKTERİMİZİ YANSITACAĞIZ
Takıma maksimum 2 veya 3 futbolcu katmayı düşündüklerini aktaran Toysal,
ikinci yarı zor maçlar oynayacaklarını ve bunun için takım yapısına uygun oyuncuları bünyelerine katacaklarını belirtti. Teknik adam olarak, açık futbol ve seyir zevki yüksek bir oyun oynatan biri olduğunu anlatan Toysal, "Kendi karakterimizi, agresif futbolumuzu, biraz daha hücum varyasyonlarını harekete geçireceğiz"
dedi.