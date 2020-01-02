Huzurevi sakinleri ile yeni yıl buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte, Seyhan Huzurevi ile Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret ederek yeni yıl heyecanlarına ortak oldu. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Mahmut Demirtaş, "Siz büyüklerimizin acılarını, sıkıntılarını her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz" dedi. "Eşim Beyhan Demirtaş ile birlikte her fırsatta güzel huzurevi sakinlerini ziyaret etmeye gayret gösteriyor, hayır dualarını almaya çalışıyoruz" diye konuşan Demirtaş, "Şu bir gerçek ki, gelecek nesillere örnek olmak, onlara saygı ve sevgiyi öğretmek istiyorsak, öncelikle yaşlılarımıza değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz. Bizim kültürümüzde büyüklerimize saygı göstermek, hürmet etmek vardır. Yaşlı insanlar özellikle gençlerden ilgi, sevgi ve şefkat beklerler. Onlar ziyaret edildiklerinde toplum içerisinde yalnız olmadıklarını bilir, geleceğe ümitle bakarlar" diye konuştu. Hürmet duygularını ifade ettiği yaşlılarla tek tek ilgilenip onlara çiçekler veren Vali Demirtaş, sağlık, mutluluk ve afiyetle huzur dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Beyhan Demirtaş Hayli renkli, neşeli ve anlamlı görüntülerin yaşandığı ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet etti.