İncir ağacı kış ortasında meyve verdi

Kahramanmaraş'ta bir incir ağacının Ocak ayında
meyve vermesi görenleri
şaşırttı. Onikişubat ilçesi
Hayrullah Mahallesi'nde
iki evin arasındaki incir
ağacı kış mevsiminde meyve
verdi. İncir ağacını sokakta
gezerken tesadüfen gören
Sami Durak, meyvenin tadına
da baktı. İncirin eylül
ayında olgunlaşıp meyve verdiğini
söyleyen Sami Durak,
"Yağmurlu bir günde sokakta
gezinirken bu incir ağacını
gördüm. Ağaçlar hava şartları
nedeniyle şaşırıyor. Bu
da doğal bir olay. Ben de çok
şaşırdım incir ağacını görünce.
İncir normalde eylül ayında
olgunlaşır ve meyve verir"
diye konuştu.