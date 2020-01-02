İncir ağacı kış ortasında meyve verdi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta bir incir ağacının Ocak ayındameyve vermesi görenlerişaşırttı. Onikişubat ilçesiHayrullah Mahallesi'ndeiki evin arasındaki incirağacı kış mevsiminde meyveverdi. İncir ağacını sokaktagezerken tesadüfen görenSami Durak, meyvenin tadınada baktı. İncirin eylülayında olgunlaşıp meyve verdiğinisöyleyen Sami Durak,"Yağmurlu bir günde sokaktagezinirken bu incir ağacınıgördüm. Ağaçlar hava şartlarınedeniyle şaşırıyor. Buda doğal bir olay. Ben de çokşaşırdım incir ağacını görünce.İncir normalde eylül ayındaolgunlaşır ve meyve verir"diye konuştu.