Kızılay güvenli bölgede hazır

BUGÜN NELER OLDU

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlip'in HalepŞam üçgeninde boşaltılan yerlerden gelen çok kötü durumdaki 250 bin göçmeni Suriye'nin güvenli bölgede barındırma hazırlığında olduklarını söyledi. Cilvegözü Sınır Kapısı önünde açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, herkesi 'İdlib'deki kara bulutları iyiliğin gücü ile dağıt' kampanyasına katılması konusunda çağrıda bulundu. İdlib'deki birçok insanın Türkiye sınırındaki yakın alanlara göç ettiğini belirten Kınık, İdlib'de Kasım ayından bu yana artan saldırılar nedeniyle, Türkiye sınırlarına yaklaşık 250 bini aşkın insanın akın ettiğine dikkat çekti.Buradaki insanların durumlarını yerlerinde incelemek, Suriye'nin içinde barındırabilmek için neler yapabilecekleri konusunda Kızılay heyetiyle beraber İdlib'e gittiklerini aktaran Kınık "Durum gerçekten içler acısı. İdlib'in Marat El Numan ve Serakib bölgesi boşaltılmış durumda. Orada çok acı hikayeler anlatıyorlar, çok ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiği kadar bu insanlara yardım etmeye çalışacağız" dedi. AFAD'la birlikte tespit etmiş oldukları kamp alanlarında acil çadır kuracaklarını ifade eden Kınık "Mevcut çadır kentlerimizin içindeki kapasiteleri artırıyoruz. Gıda malzemesi, hijyen setleri, battaniye gibi sevkiyatlarımız özellikle şu an gelmiş olan insanlara yönelik devam ediyor. Birleşmiş Milletler aracılığıyla yapılan sınır ötesi yardımların süresi sona erdi, orada yaşayanları kaderine terk etmek insanlık suçu olur" diye konuştu.