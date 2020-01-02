Melih ABİ: Asfalt döküldü her yeri oyuk oyuk, insanlar cambazlık yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi halkı iyi yapılmayan asfalttan şikayetçi. 73002 sokakta oturan Cumali Keskin, belediyenin bir süre önce sokaklarına yaptığı asfaltın çok kötü olduğunu söylüyor. Seyhan belediyesi tarafından yapılan asfaltın düzgün dökülmediği için evinin önünde çukurlar oluştuğunu belirten Keskin, "Yağmur yağdığı zaman evimin önündeki çukur su ile doluyor. Kendimiz koyduğumuz taşların üstüne basa basa evimize giriyoruz. Bu asfaltı döken görevliler buraya su birikeceğini düşünemediler mi? Yazıklar olsun. Belediye yetkilileri asfalt dökülürken hiç mi kontrol etmiyor?" diyor. Kontrol etmezseniz yaptığınız şey bir şeye benzemez. Vatandaş evini girerken cambazlık yapar. Düzeltin kardeşim şurayı, insanlara eziyet etmeyin.Burası daPolis Okulu'nun hemen karşısındaki çevre yolu. Burası oldukça hareketli bir yer. Araç trafiği yoğun. 2 aydan beri burası böyle. Çukurlara düşen düşene. Araçlarda alt takımı kalmadı. Sürücüleri çok zorlanıyor. Görmeden düşenler alt takımları bozuyor. Acilen buranın düzene girmesi lazım. Yağmurlar azaldı... Hemen asfaltla doldurun bu çukurları.