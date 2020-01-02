Öğrenmenin temeli anaokulunda atılıyor

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HatayValisi Rahmi Doğan, Bir Evim Bir Gelecek Projesi kapsamında ihtiyaçları karşılanan Payas İlçesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu Anasınıfını ziyaret etti. Ziyarette çocukların büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılaşan Vali Doğan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler alan, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Vali Doğan, "Öğrenmenin temeli okul öncesi eğitim kurumlarında atılıyor. Bir ülkede bilim, ekonomi ve toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitimi ele almak gereklidir" dedi. Vali Doğan, "Çocuklarımızın yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyabildikleri, geliştirebildikleri okul öncesi eğitim kurumlarımızın ailelere de büyük kolaylık ve katkı sağladığını düşünüyorum. Eğitim muhakkak ilk önce anne ve babada başlar ancak evdeki eğitimin pekiştirilmesi, daha da geliştirilmesi açısından çocuklarımızın iç içe olduğu, eğlenerek öğrendiği bu eğitim kurumlarımız çok önemli" dedi Ziyarette Milletvekili Abdulkadir Özel, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da eşlik etti.