Stajyer avukatlar yeni yıl etkinliğinde buluştu

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BUGÜN NELER OLDU

Barosu Gökdelen Hizmet biriminde düzenlenen yeni yıl kutlama kokteylinde Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu, TBB delegeleri, merkez, kulüp ve komisyon başkanları, yeni yılı stajyer avukatlarla eğlenerek kutladı. Etkinlikte konuşma yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz; acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha uğurladıklarını belirterek, "Aslında günlerin değiştiği yok. Günlere anlamları bizler yüklüyoruz. Biz yeni başlangıçlar yapmak adına, yeni umutlar adına, günlere farklı isimler veriyoruz. Bu anlamlar bizlerin yarınlara daha güvenle, daha umutla bakmamız için, daha mücadele içinde olmamız açısından çok önemli. Böyle günlerin bir önemli özelliği de, bizlerin sizlerle bir araya gelmesine, ailelerimizle, sevdiklerimizle bir araya gelmemize vesile oluyor" dedi.