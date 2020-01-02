Tarsus’ta tavuk çiftliğinde yangın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde boş durumda olan tavuk çiftliğinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Özbek mahallesinde A.Ö.'ye ait olan ve civciv yetiştirmeye hazır duruma getirip sobalar kurulan çiftlikte yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tavuk yetiştirme çiftliğinin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları neticesinde alevler söndürüldü. Şans eseri yararlanın olmadığı yangın nedeniyle çiftliğin bir bölümünün çatısı çökerken, diğer kısımları da kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.