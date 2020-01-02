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Tenis şampiyonu kupayı Fatma Şahin’den aldı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Tenis şampiyonu kupayı Fatma Şahin’den aldı
Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası kapsamında çeşitli branşlarda sportif yarışmalarda tenis dalında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Ayda Akçayöz il şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şampiyon sporcuyu kutlayarak kupasını verdi. Öğrencilerinden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran ve İdil Erkan'da çeşitli dallarda ödüller kazanarak isimlerini başarı listesine yazdırdı. Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı öğrencilerini kutladı.
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Tenis şampiyonu kupayı Fatma Şahin’den aldı
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