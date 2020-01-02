Tenis şampiyonu kupayı Fatma Şahin’den aldı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası
kapsamında çeşitli branşlarda sportif yarışmalarda tenis dalında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları
öğrencisi Ayda Akçayöz
il şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
şampiyon sporcuyu kutlayarak kupasını verdi. Öğrencilerinden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran
ve İdil Erkan
'da çeşitli dallarda ödüller kazanarak isimlerini başarı listesine yazdırdı. Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı
öğrencilerini kutladı.