Ünverdi: Yeni yıl büyüme yılı olsun

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GaziantepSanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ekonomide başlayan büyüme trendinin yeni yılda da devam etmesi temennisinde bulunarak "Yeni yıl büyüme yılı olsun" dedi. 2020'nin umutla geldiğini belirten Adnan Ünverdi, ülkemiz adına ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yılsonu itibarı ile devam etmesi ve 2020'nin her anlamda ülkemiz adına büyüme yılı olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin 2018 yılındaki döviz kurundaki hileli yönlendirme ve baskıların yaralarını sarmak için 2019 yılında büyük bir enerji harcadığını belirten Ünverdi, "Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ülkemiz ekonomisinin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi. Ünverdi, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırdı" diye konuştu. Gaziantep'in de 2019 yılında ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Kent olarak bu süreçte aylık ve dönemsel bazda ihracatta büyük başarılara imza attık. İnşallah 2019 yılsonunda 7 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız ve 2020 yılına rekor ihracatla başlayacağız. 'Sanayide Dönüşüm Başladı' sloganıyla kent ve ülke sanayimiz adına dönüşümü Gaziantep'ten başlattık" dedi.