UYUŞTURUCUYU toprağa gömmüşler

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da polisin, 'torbacı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin polise yakalanmamak için kimi çay paketlerinin arasına cam kavanozlarla uyuşturucuyu saklayıp, ona 'bitki çayı' izlenimi verirken, kimileri de bahçesinde toprağa gömüp uyuşturucuyu sakladığı görüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 2019 yılının son operasyonunun düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i yakalandı; firari olan 6 şüpheli de her yerde aranıyor. Polis, girdiği ev ve işyerlerini de didik didik aradı. Aramalarda mutfakta çay paketlerinin arasındaki cam kavanozdan, yatak odasındaki bohçaların içinden ve bahçede toprağa gömülü plastik bidonlardan da toplam 8 kilo 700 gram esrar, 165 gram da eroin çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan 7'si, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11'i de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.