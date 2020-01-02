Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vatandaşları zehirleyeceklerdi

Vatandaşları zehirleyeceklerdi

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Vatandaşları zehirleyeceklerdi
Adana'da polis ekipleri yılbaşında sahte içki denetimi yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte içki satışını önlemek için denetimler gerçekleştirdi. Ekipler bir evde yaptıkları aramada yatak odasının asma tavanında çok sayıda sahte içki buldu. Denetimlerde kent genelindeki alkollü içecek satışının yapıldığı iş yerleri ile seyyar tezgahlarda yapılan aramalarda, 581 şişe sahte içkinin yanı sıra 4 bin 500 paket kaçak sigara, 18 elektronik sigara, 3 bin 650 uyarıcı hap, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşları zehirleyeceklerdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN