Yeni yıla huzurla girdik

BUGÜN NELER OLDU

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Niğde 2020'ye mutlu ve huzurlu girdi. Düzenlenen etkinliklerde 2019'un yorgunluğunu atan vatandaşlar doyasıya eğlenirken güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Yeni yılın ilk bebekleri ziyaretçi akınına uğradı. İsimleri verildi. Özetle bölgemiz yeni yıla güzel görüntülerle girdi.Mersin'deise yeni yılın ilk bebeği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Pınar Dolunay'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla 3 kilo 250 gram ağırlığında kız çocuğu oldu. 2020'nin ilk bebeğine Cennet Nur ismi verildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yılın ilk bebeği ve annesini ziyaret ederek, altın hediye etti.İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep'te dünyaya gelen 2020'nin ilk bebeğini ziyaret etti. Çataklı, Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getiren Arife Saydan ile eşi Ramazan ve yeni doğan bebekleri Perihan Ilgın'a ziyarette bulundu. Ailenin ilk bebeği olan 3 kilo 500 gram ağırlığındaki Perihan Ilgın'ın annesine Çataklı, çiçek takdim etti.BebeğeÇataklı, Vali Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu altın taktı. Çataklı, 2019 yılında özellikle güvenlik hizmetleri bakımından çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi. Çataklı, bu başarının yılbaşı gecesinde de vatandaşın huzur ve güvenliği için bütün güvenlik birimlerinin tedbirleriyle sürdürüldüğünü dile getirdi.Adana'daMarsa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi'nde Mustafa ve Müjde Balın çiftinin bebeği yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 300 gram olarak doğan bebeğe Fatma Nur ismi verildi. Eşi şehir dışında olduğu için doğuma tek geldiğini ifade eden Müjde Balın, yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu vurguladı.Niğde'deyılın ilk bebeğiBizgin veBilal Çelikçiftinin kızlarıZeynep,saat 00.01'de3 kilo 700gram olarakdünyayageldi. BizginÇelik'in kızıZeynep'i doğum günündedünyaya getirmeninmutluluğunu yaşadı.Anne Çelik, "İkincibebeğimi doğurdum.Bebeğime Zeynep adınıverdik. Ben de 1 Ocakdoğumluyum, kızımında öyle olmasını istemiştimve gerçek oldu"dedi.