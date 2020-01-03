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Erdemli ilçesi Musabozuldugu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalısmaları yeniden basladı. Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozuldugu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadası, yogun kar yagısı nedeniyle kayboldu. Ihbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyüksehir Belediyesi ekipleri, arama çalısması baslattı. 3 kisi bulunurken, Ali Kaçar'a ulasılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yogun kar yagısı nedeniyle ara verilen arama çalısmaları, Dün sabah yeniden baslatıldı. Arama çalısmaları AFAD ve Büyüksehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.