CHP’li belediyeden yeni yılın ilk zammı ekmeğe

CHP'li Adana Büyüksehir Belediyesi kendi ürettigi halk ekmegin fiyatına yüzde 33'lük zam yaparak 60 kurustan 80 kurusa yükseltti. 20 kurusluk artıs bugüne kadar yapılan en büyük zam olarak dikkat çekti. Büfeye ekmek almaya giden vatandaslar, somun ekmegin 80 kurus, tam bugdaylı ekmegin ise 1 lira oldugunu ögrenince saskınlıklarını gizleyemediler. 31 Mart seçimlerinin ardından koltuga oturur oturmaz 2 binden fazla isçinin isine son veren Belediye Baskanı Zeydan Karalar, halk ekmegine bugüne kadar yapılan zammın en yüksegini gerçeklestirdi. 2016 yılından itibaren 60 kurus olarak satılan halk ekmegi 80 kurusa, yine 75 kurusa satılan tam bugdaylı ekmegin fiyatını 1 lira oldu. Belediye tasarruf tedbirleri nedeniyle bir süre önce bazı büfeleri kapatmıstı.Günde 5 ekmek aldıgını söyleyen Necdet Yenigün, "Birden yüzde 33'lük zam yapılır mı? Vatandasın ekmegine göz diktiler. Hani seçimlerden önce her seyin çok güzel olacagını söylüyorlardı. Her sey kötüye gidiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.Emekli 64 yasındaki Mecit Ince, "Zeydan Karalar, belediye baskanlıgı koltuguna oturdugu günden bu güne kadar hiç bir icraat yapmadıgı gibi bir de garibanın ekmegine zam yaptı. Nasıl belediyedeki isçileri çıkararak ekmeginden ettiyse simdi de vatandasın ekmegiyle oynadı" dedi.Adana Büyüksehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Baskan Vekili Ozan Gülaçtı da ekmege yapılan yüzde 33'lük zammı elestirdi. Gülaçtı, "Sıfır hizmetle geçen koskoca bir yılın ardından belediyenin kendi ürettigi ekmegine zam yapması CHP'lilerin yalan politikasının bir örnegidir. Bir seye zam yapıyorsanız enflasyon oranında yaparsınız. Her ortamda sosyal belediyecilikle övünen CHP'nin yaptıkları ortada. Yapılan korkunç zamla Adanalıların ekmegiyle oynandı" diye konustu.

BUGÜN NELER OLDU