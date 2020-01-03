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Çiftçinin zararı giderilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, zarar gören tarım arazilerini inceledi. Tunç, ’da yağışın neden olduğu zararların giderileceğini söyledi

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Çiftçinin zararı giderilecek
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da bir hafta devam eden yağmurda zarar gören tarım arazilerini inceledi. Geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düşen Adana'da çiftçiler mağdur oldu. Adana'ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallerindeki tarım arazilerini inceledi. Vali Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.
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Çiftçinin zararı giderilecek
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