Çocuk işçiliğini önleyeceğiz

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Valisi Davut Gül, çocuk isçiligine müsaade edilmeyecegini, mesleki egitimin okullarda verilmesinin çocuk isçiligini ortadan kaldıracagını belirtti. Nizip Mesleki Egitim Merkezi'nde Belge Takdim Töreni'ne katılan Vali Gül, "Son yıllarda yapılan degisiklikle özellikle çocukların dört gün isletmelerde çalısması, bir gün okulda mesleki egitim alması kayıt dısılıgı, çocuk isçiligini ortadan kaldırıyor" dedi. Gül, "Bu sistem aynı zamanda devletin güvencesinde egitim alan çocukların usta, kalfa, çırak iliskisini de sürdürmelerini saglıyor. Takdir edersiniz ki belirli bir yastan sonra bir kisinin berber, terzi vb. meslekleri edinmelerinin ihtimali yok" dedi. Sistemin esnafa önemli fırsatlar sundugunu aktaran Gül, "Bu sistemle çıraklar hem usta hem de mezun olduktan sonra diplomaya sahip oluyorlar. Kisi kendi isini kurmak istediginde ise 50 bin TL hibe, 100 bin TL'ye kadar kredi bulabiliyorlar ve asgari ücretin en az üçte birini çalısırken alabiliyorlar" dedi.