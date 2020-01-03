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Çocukların sinema sevinci

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Çocukların sinema sevinci
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla planlanan 100. yıl etkinlikleri kapsamında çocukları sinema ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri toplamda 88 sefer düzenleyerek günde 810 öğrenci olmak üzere yaklaşık 12 bin öğrenciye, sinema sevinci yaşattı. 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında sinemaya götürülen öğrenciler, 'Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe' filmini izlediler. Film sonrası, mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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Çocukların sinema sevinci
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