Çocukların yeni yıl hediyesi Yılmaz’dan

BUGÜN NELER OLDU

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni yılı hastanede karşılayan çocukları unutmadı. Başkan Yılmaz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji ve Enfeksiyon servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çocuklara ve yanlarında refakatçi olan ailelerine yeni yıl hediyelerini verdi. Başkan Yılmaz'ı yanlarında gören çocukların ve ailelerinin mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Ziyarette, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek yeni yıl için sağlık ve mutluluk dileyen Başkan Yılmaz, "Yeni yıl yeni umutlarla gelir. Bu ziyaretimizle çocuklarımıza ve ailelerine moral vermek istedik. En büyük dileğimiz onların sağlıklarına bir an önce kavuşmalarıdır" dedi.