Çukurova’da engelli öğrenci temsilcileri belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim sorunlarını belirlemek üzere bir araya geldi. Temel amacı, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sosyal, kültürel, eğitim, öğretim, ekonomi ve ulaşılabilirlik konularında engelli öğrencileri desteklemek ve yaşadıkları sınırlılıkları kolaylaştırmak olan birim, Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan başkanlığında Akif Kansu Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı yaptı. Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Çukurova Üniversitesi'nin engelsiz hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların hız kazandığını ifade etti. Birim Koordinatörü Doç. Dr. Özgül Akın Şenkal ise katılımcılara bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Şenkal, Çukurova Üniversitesi olarak engeli öğrencileri önemsediklerini ve bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.