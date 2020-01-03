Hakem gelişim semineri Adana’da yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Tenis Federasyonu'nun 2019 yılı Hakem Gelişim Semineri Adana'da da yapıldı. 2 gün süren seminer, Akdeniz Bölgesi hakemleri için Adana'da, Doğu-Güney Doğu Bölgesi hakemleri için Malatya'da, Ege Bölgesi hakemleri için İzmir'de, İç Anadolu Bölgesi hakemleri için Ankara'da, Karadeniz Bölgesi hakemleri için Samsun'da, Marmara Bölgesi hakemleri için de İstanbul'da olmak üzere 6 ayrı merkezde bölgesel olarak düzenlendi.'nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Kulüp tesislerindeki seminere katılan 50 tenis hakemine Başhakemler Ferdat Şara ve Seyhun Seyhan'ın eğitmenliğinde konular aktarıldı. 2 gün süren seminerde,konuları görüşülüp, tartışıldı.