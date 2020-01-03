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’da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Hatay’da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
HATAY Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Reyhanlı'da 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları doğrultusunda Hatay'ın Reyhanlı ilçesin de uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak, araç içerisinde arama yaptı. Araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Y.A. gözaltına alındı.
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Hatay’da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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