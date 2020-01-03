İpekoğlu’ndan taraftara müjde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Adana'da sürdürecek olantransfer görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör, sağ bek, sol bek, stoper, orta saha ve kenar oyuncusu almaları gerektiğini söyledi.Teknik adam İpekoğlu, iki futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını dile getirdi vededi.Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Sağ bek, sol bek, stoper, orta sahaya ve kenara transfer yapmamız gerekiyor. Ayrıca kadro derinliğimizi de yaratmamız şart. Umarım düşündüğümüz oyuncuları alabiliriz ve bu oyuncular kampımız başladığında Adana'ya gelebilirler" diye konuştu. İpekoğlu, "İkinci yarıda çok daha iyi bir Adanaspor için uğraş vereceğiz. Kamp yeri Adana'da olacak. 2 hazırlık maçı yapacağız" dedi.