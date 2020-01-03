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İpekoğlu’ndan taraftara müjde

Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, devre arasında eksiklikleri giderip takıma 6-7 oyuncu katacaklarını söyledi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 3.1.2020
İpekoğlu’ndan taraftara müjde
TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Adana'da sürdürecek olan Adanaspor transfer görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu, sağ bek, sol bek, stoper, orta saha ve kenar oyuncusu almaları gerektiğini söyledi. İpekoğlu, Başkan Bayram Akgül ile görüştüğünü belirlenen oyuncularla temasa geçildiğini belirtti. Teknik adam İpekoğlu, iki futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını dile getirdi ve "6-7 oyuncu alacağız. Tüm oyuncular olmazsa bile transferini gerçekleştireceğimiz 4-5 oyuncu kampın başlayacağı gün geleceğini düşünüyorum. Özellikle savunmada ciddi anlamda sıkıntımız var. Savunmadaki her mevkiye transfer lazım" dedi.

KAMP YERİMİZ ADANA
Teknik direktör Engin İpekoğlu, "Sağ bek, sol bek, stoper, orta sahaya ve kenara transfer yapmamız gerekiyor. Ayrıca kadro derinliğimizi de yaratmamız şart. Umarım düşündüğümüz oyuncuları alabiliriz ve bu oyuncular kampımız başladığında Adana'ya gelebilirler" diye konuştu. İpekoğlu, "İkinci yarıda çok daha iyi bir Adanaspor için uğraş vereceğiz. Kamp yeri Adana'da olacak. 2 hazırlık maçı yapacağız" dedi.
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İpekoğlu’ndan taraftara müjde
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