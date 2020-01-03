Kadın futbolcular şehitleri unutmadı

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GAZIANTEP'IN Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünde ALG Spor Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, kentteki kadın şehitlerin mezarını ziyaret ederek, dua etti. TFF Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı ile futbolcular, kentteki Kadın Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Teknik direktör Aslı Canan Sabırlı, "Gaziantep'in milli müdafaasında canını, malını, ruhunu ortaya koyan ecdadımıza çok şey borçluyuz. Gaziantep kısıtlı imkanlara rağmen namusu, toprağı ve şerefi uğruna birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı onurlu ve soylu bir mücadelenin sonucunda kendi kendini kurtaran şehirlerden birisi olma gururunu yaşamış ve muhteşem bir direnişin sembolü olmuştur" dedi.