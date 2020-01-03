Kadınlardan spor merkezine yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesinde Belediye Kadın Spor Merkezi, diyetisyen ve psikologlar eşliğinde spora devam ediyor. Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde yeni sezon eğitimlerine başlayan Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, sağlıklı yaşam üzerine vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce de kadınlara yönelik spora teşvik ve obeziteye karşı kampanya düzenlenen merkezde, Kadın Danışma Merkezi de psikologlar ve diyetisyen eşliğinde hizmet vermeye devam ediyor. Spor Merkezi eğitmeni Ebrule Türer, eğitimlere katılan kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını söyledi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sadece alt yapı hizmetleriyle kalmadıklarının altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak her yaş grubundaki insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını, ruh ve beden sağlığı konusunda sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.