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Mavi Şimşekler’in rakibi Galatasaray

Antalya’da kamp yapacak olan Demir, 11 Ocak’ta Cimbom ile hazırlık maçında karşılaşacak

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Mavi Şimşekler’in rakibi Galatasaray
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bugün Antalya Belek'te kampa girecek. Ligde son maçını 29 Aralık'ta oynadıktan sonra izin yapan mavi-lacivertlilerde, kamp programı belli oldu. Mavilacivertli ekip, bugün Antalya Belek'te toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Adana Demirspor, kamp programı kapsamında Süper Lig ekibi Galatasaray ile de 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşılaşacak. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Adana Demirspor, 8. sırada bulunuyor.
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Mavi Şimşekler’in rakibi Galatasaray
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