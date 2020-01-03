Melih ABİ: Hayvanları yakmışlar bunlar insan olamaz

Güvercin hırsızlığının cezası yok!Yani çalanın yanına kar kalıyor!Güvercin meraklıları açık arazilerde kafesler yapıyor.Çelik kapılarla kaplanan… Bu çelik kapılar bile güvercin hırsızlarını durdurmaya yetmiyor.Güvercin sever şehir merkezinde kuş uçuramıyor.Mecburen kırsala gidiyor.Güvercin hırsızları bunu fırsat biliyor.Nasılsa cezası da yok!Hırsız çaldığı kuşları satıyor.Hatta daha da ileri giderek sahibini arayıp 'kuşlarını arama şu kadar para verirsen geri veririz' diyor.Gaspçı tipler bunlar.Bellerinde silah da var!İzzet Koçak mağdurlardan birisi.Kasa gibi bir kümes yaptırmış.Ama oksijen kaynağıyla bu demir kümesi yakarak patlatmışlar.İçindeki güvercinlerin bir kısmı yanmış.Canlı kalanları çalmışlar.Bu tipleri idam bile kesmez.Köpekler için feryat eden hayvan severler neredesiniz?Bunların canı can değil mi yoksa!insanların zaman ve ısı ihtiyacını karşılıyor.Karşımıza çıktığı yerde o anki hava ısısının kaç derece olduğunu görür üzerindeki saate de bakarız.Eski Baraj Gölü'nün Seyhan tarafında da bir totem var. Burası daha çok yaşlıların uğrak yeri… Banklarda oturup dinleniyorlar, yürüyüş yapanlar çoğunlukla burayı seçiyor.Ama 15 günden beri bu totem arızalı!Ne saati, ne de dereceyi gösteriyor… Bir an önce yapın şunu kardeşim.Hem çalışmayan bir totem neye yarar?

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