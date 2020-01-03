Niğde Belediyesi 42 hizmet aracı aldı

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Belediyesi, leasing yöntemiyle maliyetini 3 yılda amorti edecek aralarında iş makinesi ve özel donanımlı araçların da yer aldığı toplamda 42 aracı satın alarak belediye araç filosuna kattı. Belediye 2019 Eylül ayı meclis toplantısında aldığı yetki ile girişimde bulunarak Belediyede bulunan kiralık hizmet araçlarını daha düşük maliyetle belediye bünyesine kazandırdı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak leasing yöntemiyle 42 adet aracın alımını gerçekleştirdik. 11 Adet Çöp Kamyonu 18 adet hafif ticari 2 adet damperli kamyon 1 adet levha çakma makinası 3 adet ilaçlama makinası 2 adet kaldırım üzeri süpürge aracı 1 adet kazıcı yükleyici iş makinası 1 adet traktör 1 adet çöp taksi aracı alımı yaparak yaklaşık 9 Milyon Türk Lirası bir yatırımı gerçekleştirdik" dedi.