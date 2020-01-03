Öğretim üyelerinin makalesi yayınlandı

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Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un hazırlamış olduğu "Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Okul Öncesi Çocuklara Kazandırılan Sosyo-Kültürel Değerler" isimli makalesi uluslararası indekslerde taranan "Journal For Educators, Teachers and Trainers" isimli dergide yayınlandı. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çocukların saygı, yardımlaşma, nezaket, iyilik, cesaret, sevgi, korunma, dürüstlük, bağışlayıcı olma, çevreye saygı, sabır, kurallara uyma gibi birçok önemli değerin geleneksel oyunlar aracılığı ile kazandıkları veya pekiştirdikleri görüldüğü belirtildi.