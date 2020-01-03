Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğretim üyelerinin makalesi yayınlandı

Öğretim üyelerinin makalesi yayınlandı

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Öğretim üyelerinin makalesi yayınlandı
YAKIN Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un hazırlamış olduğu "Geleneksel Çocuk Oyunları Aracılığıyla Okul Öncesi Çocuklara Kazandırılan Sosyo-Kültürel Değerler" isimli makalesi uluslararası indekslerde taranan "Journal For Educators, Teachers and Trainers" isimli dergide yayınlandı. Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut'un yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çocukların saygı, yardımlaşma, nezaket, iyilik, cesaret, sevgi, korunma, dürüstlük, bağışlayıcı olma, çevreye saygı, sabır, kurallara uyma gibi birçok önemli değerin geleneksel oyunlar aracılığı ile kazandıkları veya pekiştirdikleri görüldüğü belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretim üyelerinin makalesi yayınlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN