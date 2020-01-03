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Öğretmenler sahneledi öğrenciler eğlendi

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Öğretmenler sahneledi öğrenciler eğlendi
GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinin sahnelediği gösteri 2019 yılını geride bırakıp 2020'yi karşılayan minik öğrencileri eğlendirdi. Öğretmenlerin yazıp sahneye koyduğu gösteride gönüllerince eğlenen öğrenciler zaman zaman sahnede rol alan öğretmenlerine de eşlik etmeyi ihmal etmedi. Minik öğrenciler yeni yıla öğretmenlerinin sahnelediği gösteriyi izleyerek girdi. Müzik Öğretmeni Alona Şen'in hazırlayıp sahneye koyduğu gösteride öğretmenler rol aldı. Tabiat sevgisi, çevrede yaşayan canlılar, mevsimler ve yıl kavramının anlatıldığı gösterilere öğrenciler de eşlik etti. Yeni yıla eğlenerek giren minik öğrenciler 2020 yılı için sağlık ve mutluluk dileklerini dile getirdi.
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Öğretmenler sahneledi öğrenciler eğlendi
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